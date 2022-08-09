تغيرات في العالم ستحدث في المستقبل القريب

1▪︎ستختفي محلات تصليح السيارات والتزييت والشكمانات والريدياتيرات

2▪︎تتكون محركات البنزين/الديزل من 20.000 قطعة. بينما تحتوي محركات السيارة الكهربائية 20 قطعة، تباع بضمان مدى الحياة، يتم إصلاحها عند الوكيل. يستغرق فكه وإستبداله 10 دقائق فقط.

3▪︎سيتم إصلاح محركات السيارات الكهربائية المعطلة في ورشة إصلاح إقليمية تستخدم الروبوتات.

4▪︎عندما يتعطل محرك سيارتك الكهربائي، تتتوجه لمحطة كمحطة غسل السيارات، ستسحب سيارتك مع تناولك القهوة وستخرج سيارتك بمحرك كهربائي جديد!

5▪︎ستختفي مضخات البنزين.

6▪︎ستركب بالشوارع عدادات توزيع الكهرباء مع محطات الشحن الكهربائي (بدأت بالعالم الأول).

7▪︎خصصت كبرى شركات تصنيع السيارات الذكية أموالاً لبدء بناء مصانع تصنع فقط السيارات الكهربائية.

8▪︎ستختفي صناعات الفحم. وتتوقف شركات البنزين/النفط. سيتوقف الحفر والتنقيب عن النفط. قل وداعا لأوبك! الشرق الأوسط بمأزق.

9▪︎ستقوم المنازل بإنتاج وتخزين الطاقة الكهربائية نهارا لإستخدامها وإعادة بيعها للشبكة. تقوم الشبكة بتخزينها وتوزيعها على الصناعات ذات الإستهلاك العالي للكهرباء.

هل رأى أحد سقف شركة TESLA تسلا؟

10▪︎طفل اليوم سيرى السيارات الحالية بالمتاحف.

يقترب المستقبل بشكل أسرع مما نتخيل.

11▪︎عام 1998، كان لكوداك 170000 موظف وباعت 85٪ من إنتاجها من ورق الصور حول العالم. خلال سنتين اختفى نموذج عملهم وأفلسوا. من ظن أن هذا سيحدث؟

12▪︎ما حدث لـ Kodak و Polaroid سيحدث لعدة صناعات في 5-10 سنوات مقبلة.

13▪︎هل فكرت بعام 1998 أنه بعد 3 سنوات، لن يتم التقاط صور على فيلم؟ مع الهواتف الذكية من يمتلك كاميرا هذه الأيام؟

14▪︎تم إختراع الكاميرات الرقمية عام 1975. اول كاميرا إحتوت 10000 بكسل، لكنها إتبعت قانون مور. كما هو الحال مع جميع التقنيات خيبت الآمال بعض الوقت ثم أصبحت أفضل بكثير وسادت .

15▪︎هذا سيحدث مرة أخرى (أسرع) مع الذكاء الإصطناعي والصحة والسيارات الذاتية القيادة والكهربائية والتعليم والطباعة ثلاثية الأبعاد والزراعة والوظائف.

16▪︎مؤلف كتاب *صدمة المستقبل* قال أهلا بكم في الثورة الصناعية الرابعة.

17▪︎عطلت البرمجيات وستعطل معظم الصناعات التقليدية خلال 5-10 سنوات القادمة.

18▪︎أداة UBER البرمجية لا تمتلك أي سيارة، وهي أكبر شركة سيارات أجرة في العالم! من كان يظن أن ذلك سيحدث؟

19▪︎الآن Airbnb أكبر شركة فندقية بالعالم، مع أنها لا تملك أي عقار. هل توقعت فنادق هيلتون ذلك؟

20▪︎الذكاء الاصطناعي: أصبحت أجهزة الكمبيوتر أفضل بفهم العالم.. هذا العام تغلب جهاز كمبيوتر على أفضل لاعب في العالم (قبل 10 سنوات من المتوقع).

21▪︎لا يحصل محامو USA الشباب على وظائف بسبب Watson شركة IBM، الذي يقدم لك المشورة القانونية في ثوانٍ بدقة 90 ٪ مقارنة بدقة 70٪ عند البشر. لذا إذا كنت تدرس القانون، توقف على الفور. سيقل المحامين 90٪ في المستقبل ويبقى المتخصصون في فقط.

22▪︎واتسون يساعد الأطباء بتشخيص السرطان (أدق ب4 مرات من الأطباء).

23▪︎لدى Facebook الآن برنامج تعرف على الوجوه (أفضل من البشر). عام 2030 سيصبح الكمبيوتر أكثر ذكاءً من البشر.

24▪︎السيارات ذاتية القيادة:

ظهرت أول سيارة ذاتية القيادة. وفي عامين ستتغير الصناعة بأكملها. لن ترغب بامتلاك سيارة بعد الآن لأنك ستتصل بسيارة بهاتفك وستظهر وتقودك إلى وجهتك.

25▪︎لن توقف سيارتك بل ستدفع مقابل المسافة المقطوعة، ستنتج أثناء القيادة. لن يحصل صغار اليوم على رخص قيادة ولن يمتلكوا سيارة أبدًا.

26▪︎سيغير هذا مدننا، سنحتاج سيارات أقل ب90-95٪. وستتحول أماكن وقوف السيارات السابقة لحدائق خضراء.

27▪︎يموت 1.2 مليون شخص كل عام بحوادث السيارات حول العالم بما في ذلك القيادة الرعناء أو بحالة السكر. لدينا الآن حادث واحد كل 60 ألف ميل. مع القيادة الذاتية ستنخفض الحوادث لحادث واحد في 6 ملايين ميل. هذا سينقذ مليون إنسان سنويا.

28▪︎ستفلس معظم شركات السيارات التقليدية بلا شك. سيجربون النهج التطوري ويبنون سيارة أفضل فقط، وستبني شركات التكنولوجيا (Tesla و Apple و Google) النهج الثوري بجهاز كمبيوتر على عجلات (سيارات كهربائية ذكية).

29▪︎فولفو الآن. تخلصت من محركات الإحتراق الداخلي بسياراتها، وبدلتها بالمحركات الكهربائية والهجينة فقط.

30▪︎مهندسي فولكسفاغن وأودي. مرعوبون تمامًا من (تسلا) ويجب أن يكونوا كذلك. أنظر لجميع الشركات التي تقدم السيارات الكهربائية. لم يكن ذلك معروفًا قبل بضع سنوات فقط.

31▪︎ستواجه شركات التأمين مشاكل كبيرة لأن التكاليف ستصبح أرخص بدون حوادث. سيختفي نموذج أعمال التأمين على السيارات .

32▪︎ستتغير العقارات. لأنه وبالعمل أثناء التنقل، سيتخلى الناس عن أبراجهم والانتقال بعيدًا لأحياء أكثر جمالًا وبأسعار معقولة.

33▪︎عام 2030 ستسود السيارات الكهربائية. وستكون المدن أقل ضوضاء، وهوائها أنظف كثيراً.

34▪︎ستصبح الكهرباء رخيصة ونظيفة بشكل لا يصدق. ظل وسيتزايد إنتاج الطاقة الشمسية بشكل كبير.

35▪︎شركات الطاقة الأحفورية (النفط) تحاول تقييد وصول منشآت الطاقة الشمسية المنزلية إلى الشبكة لمنع المنافسة، لكن ذلك ببساطة لا يمكن أن يستمر - التكنولوجيا قادمة.

الطاقة الخضراء سواء من الهيدروجين الاخضر او من المصادر الغير ملوثة للبيئة والمدن الخضراء وستنتهي المفاعلات النووية في اغلب بلدان العالم

36▪︎الصحة: ​​سيتم الإعلان عن سعر Tricorder X هذا العام. هناك شركات ستقوم ببناء جهاز طبي (يسمى "Tricorder" من Star Trek) يعمل مع هاتفك ، والذي يأخذ فحص شبكية العين وعينة دمك وتتنفس فيه. ويحلل 54 علامة بيولوجية تحدد تقريبًا أي مرض. هناك عشرات تطبيقات الهاتف المتوفرة حاليًا للأغراض المختلفة ولا عزاء لمن لم يؤمن بالتكنولوجيا والتحول الرقمي حتى اليوم.