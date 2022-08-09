الاتفاق النووي يقترب

قدم الاتحاد الأوروبي، النص النهائي المقترح للاتفاق النووي الإيراني، مشيراً إلى أن هذا النص تم تقديمه لجميع الأطراف ولن يعاد التفاوض بشأنه، فيما عاد الوفد الإيراني المفاوض من فيينا إلى طهران.

وأكد مسؤول إيراني تقديم رد مبدئي على المقترح الأوروبي في مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا، في حين كشفت واشنطن عن استعدادها لتوقيع الاتفاق، بحسب رويترز.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول إيراني أن طهران قدمت رداً مبدئياً على نص الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، "نأمل تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق بتجنب المواقف غير البناءة من جانب واشنطن".

وأضاف "فريقناً المفاوض في فيينا كان عازماً على التوصل لاتفاق وقدم أفكاراً لحل القضايا العالقة"

استعداد أمريكي

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة مستعدة "لإبرام اتفاق على وجه السرعة" لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 على أساس المقترحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن طهران قالت مراراً إنها مستعدة للعودة إلى التنفيذ المتبادل لبنود الاتفاق، مضيفاً "دعونا نرى ما إذا كانت أفعالهم تتطابق مع أقوالهم".

تفاؤل أوروبي وروسي

وعبر المنسق الأوروبي للمفاوضات عن تفاؤله بإغلاق التفاوض قريباً، مشيراً إلى وجود تقدم في المباحثات، التي قد تستغرق أياماً إضافية، بحسب قوله.

وقال مصدر أوروبي متابع إن العقبة الكبيرة المتبقية هي الخلاف بشأن علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بدوره قال المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف إن تقدماً قد أحرز في المحادثات، داعياً في تغريدة على تويتر أطراف المفاوضات إلى أن يشدوا أيديهم على بعض لتحقيق الاتفاق، وفق تعبيره.

