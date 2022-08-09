الجيش السوري يصدّ هجمات مسلحين في إدلب

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ إيغوروف، الاثنين، أن الجيش السوري أحبط محاولة مجموعة إرهابية اختراق منطقة خفض التصعيد في إدلب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين.

و تم تحييد 3 مسلحين خلال المعركة وتراجع الإرهـ.ابيون الباقون. موضحاً أن "جندياً من الجيش السوري سقط خلال الاشتباك".

وتتقاطع معلومات المركز الروسي مع ما ذكرته مصادر ميدانية، عن هجوم نفذه مسلحو النصرة في محيط بلدة النيرب غرب مدينة سراقب، أمس الإثنين.

وقالت المصادر إن الجيش السوري صدّ الهجوم بالرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى مقتل 3 مسلحين وإصابة آخرين.

كما أكدت المصادر أن وحدات من الجيش السوري استهدفت عبر صاروخ موجه آلية كانت تقوم بعملية رفع السواتر الترابية بمحيط بلدة آفس شمال إدلب ما أسفر عن تدميرها بشكل كامل ومقتل من بداخلها.

يشار إلى أن منطقة خفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، تعتبر آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.