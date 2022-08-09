تحرير عائلة دمشقية تم اختطافها في حمص

أقدم عدد من الأشخاص المجهولين على اختطاف عائلة تتألف من 15 شخصاً يوم أمس قادمين من دمشق إلى حمص.

ونشرت وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية اليوم، أنه تم تحرير النسوة والأطفال الذين تم اختطافهم بالقرب من جسر شين في حمص.

وعن تفاصيل الحادثة أوردت الداخلية أنه في “تمام الساعة السادسة عشرة من تاريخ 8/8/2022 ورد إخبار إلى فرع الأمن الجنائي بحمص حول تعرض ميكروباص على متنه 5 نساء و10 أطفال للخـطف بالقرب من جسر شين في حمص، وذلك أثناء توجهه من دمشق إلى قلعة الحصن في حمص”.

وعليه، تم إرسال دوريات معززة من فرع الأمن الجنائي بحمص وشرطة ناحيتي خربة التين والحديدة إلى المكان، ومن خلال التحري والبحث وبالتعاون مع الأهالي تم التوصل إلى المخـطوفين وإطلاق سراحهم.

وبالتحقيق الأولي تبين إقدام عدة أشخاص مسلـحين على متن سيارة جيب سوداء باعتراض الميكروباص واقتيادهم إلى مكان مجهول وسـلبهم مبلغ 3 ملايين ليرة سورية ومصاغ ذهبي، وما زالت التحقيقات مستمرة والأبحاث جارية لإلقاء القبض على الفاعلين.

وكانت إحدى نسيبات العائلة قد نشرت عبر صفحتها مساء أمس أن من بين المختطفين طفل يبلغ من العمر 6 أشهر فقط، مؤكدة أن العائلة ستعود لمنزلها بعد أن تم تحريرها.

أثر برس