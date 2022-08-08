ما السبب الأبرز لفوضى أسعار الألبان والأجبان.. ؟!

كشف عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان “أحمد السواس” في تصريح صحفي عن السبب الأبرز لفوضى أسعار الألبان والأجبان في الأسواق، وهو ارتفاع التكاليف، مبيناً أن الارتفاع لا يشمل الألبان والأجبان فقط إنما هناك أصناف أخرى من الألبان والأجبان المعلبة ارتفعت كذلك.

“السواس” أوضح أنه «نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد حاليا، تلجأ الأبقار إلى شرب كميات أكبر من المياه، وبالتالي تنخفض نسبة الدسم في الحليب ونتيجة لذلك يصبح إنتاج الجبنة واللبنة يحتاج لكمية أكبر من الحليب قياسا بفترات الشتاء والطقس المعتدل».

وأشار إلى أنه «خلال فصل الشتاء أو الأيام التي يكون فيها الطقس معتدلا، فإن كل 6 كيلوغرامات من الحليب تنتج كيلوغراما من الجبن وكل 3.5 كيلوغرام من الحليب تنتج كيلوغراما من اللبنة، لكن في أيام الحرارة الشديدة ينتج كل 7.5 كيلوغرام من الحليب ينتج عنها كيلوغراما من الجبن و كل 4 كيلو من الحليب أو أكثر تنتج كيلوغراما من اللبنة».

وفي سياق أسباب انخفاض إنتاجية قطاع الألبان والأجبان، أوضح السواس للصحيفة المحلية، أن نسبة التلف في قطاع الألبان والأجبان خلال الفترة الحالية كبيرة، وخسائر حرفيي الألبان والأجبان كبيرة أيضا نتيجة فترات تقنين الكهرباء الطويلة ودرجات الحرارة المرتفعة، وأصبح عمل الحرفيين العاملين في صناعة الألبان والأجبان يعتمد الآن على نسبة كبيرة على المولدات التي تولد الكهرباء، فيضطرون إلى شراء المازوت بسعر يتراوح ما بين 5 الى 6 آلاف ليرة سورية للتر الواحد.

أما بخصوص صدور نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان، أوضح السواس أن الجمعية رفعت بيان تكلفة منتجات الألبان والأجبان لمديرية تموين دمشق منذ أسبوع، ولغاية الآن لم يأت الرد منهم، مشيراً إلى أنه تم تحديد سعر كيلو الجبنة البلدية في بيان التكلفة المرفوع بسعر 15 ألف ليرة، وكيلو اللبنة بسعر 10.5 آلاف، وكيلو اللبن بسعر 2900 ليرة، والحليب بسعر 2500 ليرة.

ونوّه إلى أن رفع الأسعار في البيان الذي رفعته الجمعية سببه الأساسي ارتفاع سعر كيلو الحليب خلال الأسبوعين الماضيين بمعدل 150 ليرة سورية للكيلو إضافة لارتفاع سعر العلف وحوامل الطاقة، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة وضع تسعيرية تموينية أسبوعية للألبان والأجبان أسوة بالنشرات التي تصدر للخضار والفواكه والفروج والبيض.