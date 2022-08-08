قبولات المشافي قليلة ولا يمكن الحديث عن موجة كورونا جديدة

قال مدير مشفى دمشق “المجتهد” الدكتور أحمد عباس إن عدد حالات كورونا المشتبهة التي تراجع قسم الإسعاف ازداد منذ منتصف شهر تموز الماضي ولكن لايمكن الحديث عن موجة جديدة حتى الآن فالقبولات في المشفى لا تزال قليلة.

وأوضح د.عباس أن 5 إلى 10 حالات مشتبهة تراجع قسم الإسعاف يومياً ومعظمها بأعراض هضمية وتنفسية خفيفية إلى متوسطة، مشيراً إلى أن الحالات التي تحتاج الى استشفاء ضمن المشفى قليلة جداً مقارنة مع فترة انتشار الفيروس خلال العامين الماضيين.

ولفت الدكتور عباس إلى أن عدد الحالات التي تراجع العيادات الخاصة شهد ازدياد ملحوظاً ولكنها حالات لاتحتاج استشفاء أيضاً.

وأكد د.عباس على جاهزية المشـفى لاستقبال أي حالة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها، مشيراً إلى وجود 3 حالات كورونا مثبتة في المشـفى حالياً واحدة منها بقسم العناية المركزية وحالتين في قسم العزل وهم من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.

وذكر مدير مـشفى دمشق “المجتهد” الدكتور أحمد عباس قال لـ “أثر” إن المشفى يتابع عمله بشكل اعتيادي بمختلف الأقسام والعيادات الخارجية وإجراء العمليات الاسعافية والباردة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأحد عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 10 حالات سجلت أمس الأول.

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