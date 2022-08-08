منتحلاً صفة ضابط تحقيق.. القبض على محتال يبتز المواطنين مادياً

ألقى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق، القبض على شخص منتحل صفة ضابط تحقيق، ويقوم بالاحتيال على المواطنين وابتزازهم مادياً.

وقالت وزارة الداخلية عبر “فيسبوك”: إن زوجة أحد السجناء ادعت إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق أن شخص مجهول الهوية قام بالتواصل معها منتحلاً صفة ضابط محقق بالأمن الجنائي، وطلب منها مبلغ خمسة عشر مليون ليرة سورية وهددها بتحويل زوجها إلى محكمة قضايا الإرهاب في حال عدم دفع المبلغ.

وأوضحت الداخلية أنه من خلال المتابعة تم إلقاء القبض عليه من قبل فرع الأمن الجنائي وتبين أنه يدعى (عمار. ش) وتم إحضاره إلى مركز فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأنه يقوم بجمع معلومات عن بعض المواقيف بهدف ابتزاز ذويهم.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية