"غوغل” تنوي إصدار قنوات تلفزيونية خاصة بها

فكّت “غوغل” تجميع أحدث إصدار من برنامجها وأبلغت أن منصة البث التلفزيوني للشركة رسميا “Android TV” تحتوي على نص يلمح إلى 50 قناة تلفزيونية مباشرة مضمنة، حسب “to5Google”.

ويبدو أن الميزة الجديدة المزعومة تسمى قنوات “Google TV” استناداً إلى النص الموجود في تطبيق المشغل.

وهناك أيضاً صورة في البرنامج تشير إلى القنوات التي سيتم تضمينها في الخدمة الجديدة حسبما نقل موقع “ذا فيرج” التقني، وهي المجموعة المعتادة للقنوات المجانية التي يتم بثها عبر الإنترنت مثل “ABC News Live” وNBC News Now و”USA Today”.

وتتوفر العديد من هذه القنوات بسهولة على خدمات البث التلفزيوني المجانية أو الرخيصة الأخرى، بما في ذلك “Philo” و”Sling TV”.

ويجب على المستخدم الاشتراك في خدمات البث حتى يستطيع الحصول عليها، في حين أن “غوغل” تتبع النهج الذي يتبعه بعض مصنعي أجهزة التلفزيون مثل “LG” و”Samsung” مع أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بهم، مما يمنح المشترين شيئاً لمشاهدته ببضع نقرات على جهاز التحكم عن بُعد.