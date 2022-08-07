امرأة تضع أربع توائم بعملية قيصرية في حماة

وضعت امرأة 4 توائم بعملية قيصرية في مجمع “الأسد” الطبي بحماة، 3 إناث وذكر، ولها 3 قيصريات سابقة.

وأوكد مصدر طبي في الهيئة العامة لمجمع الأسد الطبي بحماة أن المريضة راجعت المجمع منذ شهر بشكوى آلام بطنية ماغصة وكانت ببداية الشهر السابع من حملها .

ولفت المصدر إلى أن الفحص النسائي أظهر آنذاك أن لا تبدلات مع الشعور بخيط التطويق، وتم إعطاؤها جرعة 2 غ/سا من سلفات “المغنزيوم”، ونقل وحدتي دم مكثفة وإعطاء ديكسون، وتخرجت المريضة من دون آلام بطنية ماغصة.

وأوضح المصدر أنه بتاريخ 5/8/2022 راجعت المريضة بشكوى آلام بطنية ماغصة، وبعد إجراء الفحص النسائي وتقديم الخدمات الطبية لها، لم تستجب وازداد المخاض مع ألم مكان ندبة القيصرية، فكان لابد من إجراء قيصرية لها وفك خيط التطويق، وقد وضعت توءماً رباعياً.

وأشار المصدر إلى أن الأم والمواليد – الذين وضعوا في حاضنات لكونهم ولدوا في الشهر الثامن من عمر الحمل – بحالة جيدة، كما أنه بعد ولادة السيدة للتوائم يصبح عدد أولادها 7.

الوطن