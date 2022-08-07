عملية تبادل سجناء بين واشنطن وموسكو

بينما تستعد الولايات المتحدة وروسيا لمناقشة عملية تبادل سجناء بعد أيام فقط من حكم موسكو على لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر بالسجن تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات، لا يزال هناك الكثير من الغموض حول الأشخاص الذي يمكن أن تتضمنهم الصفقة المحتملة.

وفي حديث منفصل في مؤتمر أقيم في كمبوديا، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الروسي سيرغي لافروف أنهما على استعداد لمواصلة محادثات المبادلة رغم أنهما لم يعطيا مزيدا من التفاصيل.

وفي أواخر الشهر الماضي قال بلينكين إن الولايات المتحدة قدمت "عرضا جوهريا" لروسيا للإفراج عن لاعبة كرة السلة وبول ويلان وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية يقضي عقوبة بالسجن لمدة 16 عاما في روسيا بتهمة التجسس.

وتزعم الولايات المتحدة أن روسيا تحتجز المواطنين الأمريكيين في محاولة منها لاستغلالهم سياسيا وسط تدهور للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي أن البيت الأبيض عرض مقايضة لاعبة كرة السلة وبول ويلان مقابل إطلاق سراح التاجر الروسي فيكتور بوت الذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاما وتسعى موسكو منذ سنوات للإفراج عنه.

وعلى مدار العقد الماضي، حكمت الولايات المتحدة على عشرات الأفراد الروس بالسجن بتهم غسل الأموال والقرصنة واستخدام برامج الفدية.