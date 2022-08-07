الاحتلال الإسرائيلي يغتال قيادياً آخر

أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، باغتيال خالد منصور، القائد البارز في حركة "الجهاد الإسلامي" بمدينة رفح بهجوم إسرائيلي جديد على جنوب القطاع.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" و جيش الاحتلال الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، في مدينة رفح الفلسطينية.

يشار إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي بدأت مساء الجمعة، استهلت بمقتل تيسير الجعبري، قائد الفرقة الشمالية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، شمالي القطاع.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين الاحتلال، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.

وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية، في قطاع غزة، 24 شهيداً، ونحو 203 مصاباً.