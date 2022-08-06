8 آلاف بوابة انترنت بدمشق قريباً

يعمل فرع اتصالات دمشق على إضافة خطوط جديدة وتوسيع الشبكة الهاتفية في جميع المراكز بالمحافظة لإيصال الخدمات لكل المشتركين.

وبين مدير اتصالات دمشق المهندس يونس حسن أن عدد الاشتراكات الهاتفية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 12611 خطاً هاتفياً حتى نهاية شهر حزيران الماضي ليصل بذلك إجمالي عدد المشتركين بالهاتف الثابت في المحافظة إلى 558963 مشتركاً في حين وصل إجمالي عدد المشتركين ببوابات الـ (إي دي إس إل) إلى 345827 مشتركاً لدى مزود خدمة تراسل وباقي المزودات الخاصة.

وأشار حسن إلى أن الفرع يعمل خلال العام الحالي على تخصيص مراكز الاتصالات بالمحافظة بـ 21768 بوابة انترنت أنجز منها خلال النصف الأول من العام 13196 بوابة ويتم العمل حالياً على تخصيص 8572 بوابة موزعة على عدد من المراكز 2500 منها لمركز اتصالات النصر و3000 لمركز اتصالات التضامن و2048 لمركز اتصالات القدم و1024 لمركز اتصالات اليرموك.

كما تعمل الشركة السورية للاتصالات وفق حسن على تأمين خدمة (الفايبر نت) للمشتركين المنزليين والفعاليات الاقتصادية في معظم المراكز الهاتفية بدمشق موضحاً أن خدمة الـ (إف تي تي بي) الحالية والموجهة للفعاليات الاقتصادية متاحة في كل المراكز ووصل عدد مشتركيها إلى 850 مشتركاً أما بالنسبة لخدمة (إف تي تي إتش) التي تستهدف المشتركين المنزليين فموجودة في مراكز اتصالات المزة والمهاجرين ودمر والجلاء وكفرسوسة وبلغ عدد مشتركيها 685 مشتركاً.



وزارة الاتصالات والتقانة

