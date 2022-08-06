ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 11 شهيدا و80 جريحا

استشهد فلسطيني، صباح السبت، بعد استهداف قصف إسرائيلي لمجموعة من المدنيين في مدينة خان يونس في قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 11 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي الجمعة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق نحو 160 صاروخا من قطاع غزة صوب إسرائيل منذ بداية العملية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة،إصابة أكثر من 80 شخصاً جراء عدوان إسرائيلي على قطاع غزة.

وواصلت المقاومة الفلسطينية في غزة إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، اليوم السبت، ردا منها على العدوان المستمر على القطاع.

ودوت صافرات الإنذار مجددا في عسقلان والمستوطنات المتاخمة للحدود مع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ 30 غارة على أكثر من 40 هدفا تابعا للجهاد الاسلامي بواسطة 55 صاروخا وقذيفة، وقال إن 160 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة من بدء العملية.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خلال اتصال هاتفي مع قيادة المخابرات المصرية، أن ما جرى في قطاع غزة تقع مسؤوليته على الاحتلال وحده، مشددا على وجوب وقف القصف الذي يستهدف القطاع.