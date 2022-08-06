ضربة الشمس هي حالة مرتبطة بالحرارة، حيث إنها تحدث عندما تصبح درجة حرارة الجسم أعلى من 40 درجة مئوية مع بعض الأعراض الأخرى المزعجة، وتؤثر ضربة الشمس غالبًا على الرياضيين، والعمال، وكبار السن.

ولكن يتساءل البعض بشكل خاص متى تظهر أعراض ضربة الشمس؟ وهل توجد طرق تساعد على التخفيف من هذه الأعراض؟ هذا ما ستعرفه في المقال الآتي:



والجواب هو: غالبًا ما تظهر أعراض ضربة الشمس على حسب النوع الذي يصاب به المريض:

ضربة الشمس الجهدية: يحدث هذا النوع بسبب الإجهاد البدني خلال الظروف الحارة والرطبة، وقد تظهر الأعراض في غضون ساعات قليلة.

ضربة الشمس غير الجهدية: والتي تسمى بضربة الشمس الكلاسيكية والتي تحدث بسبب العمر أو الظروف الصحية، وقد تظهر الأعراض على مدى عدة أيام.

وبشكل عام تظهر هذه الأعراض خلال أشهر الصيف، لذلك يجب اتخاذ إجراءات فورية لتبريد الشخص الذي تعرض لضربة الشمس أثناء انتظار العلاج الطارئ.

ما هي أعراض ضربة الشمس؟

بعد أن تعرفت على جواب سؤال "متى تظهر أعراض ضربة الشمس؟" نقدم لك الأعراض المرتبطة بها:

توقف التعرق فجأة بسبب الجفاف أو ارتفاع درجة الحرارة.

تسارع نبضات القلب.

زيادة سرعة التنفس.

تقلص العضلات.

عدم القدرة على الكلام.

الارتباك.

القلق.﻿

الصداع.

النوبات.

فقدان الوعي.

الغيبوبة.

ما هي أعراض ضربة الشمس التي تستدعي العناية الطبية؟

يجب استشارة الطبيب فورًا عند ظهور هذه الأعراض:

ضعف الإدراك.

مشكلات في التفكير أو التذكر.

صعوبة في التنفس.

مشكلات في الكبد أو الكلى.

انخفاض إنتاج البول.

ما هي مضاعفات عدم علاج ضربة الشمس؟

إذا لم يتم علاج ضربة الشمس على الفور، فقد تبدأ خلايا الجسم في الانهيار مع فقدان وظائفها الحيوية، وبالتالي قد يؤدي ذلك لبعض المضاعفات الخطيرة، مثل:

الاعتلال الدماغي.

فشل حاد في الكبد.

الفشل الكلوي.

انحلال الربيدات.



ضعف التمثيل الغذائي.

انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

ما هي طرق التشخيص للكشف عن أعراض ضربة الشمس؟

من أبرز الفحوصات التي تستخدم للكشف عن أعراض ضربة الشمس الآتي:

قياس درجة حرارة المستقيم: حيث إنه يمكن التحقق من درجة حرارة الجسم الأساسية، ويعد قياس الحرارة عن طريق المستقيم أكثر دقة من حرارة الفم أو الجبهة.



فحص الدم: يتم هذا الفحص للتحقق من مستويات الصوديوم والبوتاسيوم ومحتوى الغازات في الدم، ولمعرفة إذا كان يوجد أي تلف في الجهاز العصبي المركزي.

اختبار البول: يتم هذا الفحص للتأكد من لون البول حيث إنه عادةً ما يكون لونه غامق عند الإصابة بضربة الشمس، وللتحقق أيضًا من وظائف الكلى التي تتأثر بضربة الشمس.

اختبارات أخرى، مثل:

اختبارات وظائف العضلات.

الأشعة السينية.

مخطط كهربية القلب.

ما هي طرق علاج أعراض ضربة الشمس؟

يقوم الطبيب باتخاذ الإجراءات الآتية:

تبريد الشخص من خلال وضعه في حمام حوض ماء بارد، أو وضع أكياس ثلج على الرأس، والرقبة، والإبطين، والظهر لخفض درجة حرارة جسمه.

استخدام تقنيات التبريد بالتبخير والتي تتضمن رش الماء البارد على جسم المريض بينما يتم تعريض الجسم للهواء الدافئ لتبخير الماء وتبريد البشرة.

أدوية لوقف الارتعاش والرجفة واللذين يؤديان لزيادة درجة حرارة الجسم، وغالبًا ما تتضمن مرخي للعضلات، مثل: البنزوديازبين (Benzodiazepine).



عدم إعطاء أي مسكنات ألم، مثل: الأسبرين، أو الأسيتامينوفين (Acetaminophen)، ولكن قد يوصي الطبيب بسوائل وريدية مبردة تُعطى من خلال وريد في الذراع.

هل توجد طرق للوقاية من أعراض ضربة الشمس؟

لمتابعة المعلومات حول "متى تظهر أعراض ضربة الشمس؟" نقدم لك بعض النصائح الوقائية لتجنب أعراض ضربة الشمس، وتشمل:

ينصح بشرب الكثير من الماء والمشروبات الباردة خاصة عند ممارسة الأنشطة الشاقة خلال النهار، مثل: الرياضة.

يفضل بعد العودة من الخارج أخذ حمام بارد أو رش الماء على الجلد والملابس لتجنب ارتفاع حرارة الجسم.

يجب استخدام واقي الشمس الذي يحتوي على عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى قبل الخروج.

تجنب الخروج في ساعات الذروة والتي تتراوح بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً.

يفضل الخروج للقيام بالأنشطة اليومية خلال ساعات الصباح الباكر، أو بعد غروب الشمس.

ينصح بارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون لتجنب امتصاص أشعة الشمس.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول حيث إنهما يسببان فقد المزيد من السوائل.

وبهذا قد تعرفت على أبرز المعلومات حول سؤال "متى تظهر أعراض ضربة الشمس؟"