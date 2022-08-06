مصر تتحرك لاحتواء التصعيد في غزة

أكدت مصر، مساء الجمعة أنها تجري اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء التصعيد في غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مقتضب، إنها تعمل على "التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات".

وجاء في البيان: "تُجري جمهورية مصر العربية اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات".

وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت في وقت سابق عن مصادر مسؤولة قولها إن القاهرة تكثف من اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإنهاء التصعيد الحالي في قطاع غزة.

وأكد مصدر مصري مسؤول أن جهود الوساطة المصرية متواصلة، ولن تتوقف وتتركز على منع التصعيد بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية، في أعقاب القصف الذي تعرّض له قطاع غزة قبل ساعات.

ويأتي التحرك المصري في أعقاب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، شن عملية عسكرية في قطاع غزة، أسفرت عن اغتيال القيادي في حركة الجـ.هاد تيستر الجعبري.

ونقلت وسائل إعلام معلومات، تفيد بطلب وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس استدعاء ما يصل إلى 25 ألف جندي من الاحتياط، وذلك على وقع التطورات التي يشهدها قطاع غزة.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الفسطينيبة أن عدد الضحايا في غزة ارتفع إلى 10 بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وسيدة تبلغ من العمر 23 عاماً، وإصابة 55 مواطناً بجراح مختلفة.