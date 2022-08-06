كوريا الشمالية تهاجم بيلوسي: تثير المشاكل أينما ذهبت

أدانت كوريا الشمالية رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الجمعة دعمها استخدام قوة ردع ضد كوريا الشمالية خلال زيارتها لكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.

وتعهدت بيلوسي ورئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية كيم جين بيو يوم الخميس بتحقيق نزع سلاح كوريا الشمالية النووي خلال توقفها في كوريا الجنوبية بعد زيارة تايوان.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية ، إن تصريحات بيلوسي جزء من مخطط أمريكي لتصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الوكالة أيضا إن بيلوسي حاولت تبرير السياسة الأمريكية العدائية ضد كوريا الشمالية ودعم تعزيز الأسلحة الأمريكية.

ونقل بيان وكالة الأنباء المركزية الكورية عن جو يونج سام المدير العام لإدارة الصحافة والإعلام بوزارة الخارجية في كوريا الشمالية إن “بيلوسي، أسوأ مدمر للسلام والاستقرار الدوليين، أثارت .. غضب الشعب الصيني بسبب رحلتها الأخيرة إلى تايوان.

“ستضطر الولايات المتحدة لدفع ثمن باهظ للمشاكل التي تثيرها أينما ذهبت”.

وذكر مقتطف من تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز يوم الخميس أن كوريا الشمالية أجرت استعدادات لإجراء تجربة نووية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.