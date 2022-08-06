أردوغان: مباحثاتي مع بوتين حول سوريا ستجلب الارتياح للمنطقة

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول التطورات في سوريا بأنها ستجلب أجواء الارتياح إلى المنطقة.

وبحسب وكالة 'الأناضول' التركية، أعرب أردوغان في مستهل لقائه بوتين بمدينة سوتشي الروسية، عن سعادته بلقاء الرئيس الروسي مجددا بعد 17 يوماً من لقائهما في العاصمة الإيرانية طهران.

ووصف اجتماعه الثنائي مع بوتين بالمهم للغاية من حيث إبراز الدور الذي تلعبه تركيا وروسيا في المنطقة.

وأضاف الرئيس التركي: "أنا واثق أن مباحثاتنا مع بوتين حول التطورات في سوريا ستجلب أجواء الارتياح إلى المنطقة".

وأكد أن تضامن البلدين في مكافحة الإرهـ.اب يحمل أهمية كبيرة، وأن المباحثات التي ستجري ستدعم الخطوات التي سيتم الإقدام عليها بهذا الصدد".

وذكر أن المباحثات التي أجراها وفدا البلدين في تركيا جرت بشكل مثمر، مضيفاً: "تناولا العديد من القضايا في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، وأنا واثق أنها ستفتح صفحة مختلفة للغاية للعلاقات التركية ـ الروسية".