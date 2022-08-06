الأردن يكشف أعداد اللاجئين السوريين العائدين لبلدهم خلال 2022

بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1895، في ظل تأكيد الأردن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على طوعية العودة ورفض الإجبار على ذلك

وقال المتحدث باسم المفوضية في الأردن مشعل الفايز، إن عدد اللاجئين العائدين من الأردن إلى سوريا منذ فتح الحدود في عام 2018 هو 46103، منهم 5476 لاجئاً من مخيم الزعتري بحسب قناة المملكة

ويقيم في مخيم الزعتري (1 كيلومترات شرق مدينة المفرق) 81983 لاجئاً من أصل 676164 لاجئاً سورياً مسجلاً لدى المفوضية حتى نهاية الشهر الماضي، لكن الحكومة تتحدث عن وجود 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011

ووفق مسح أجرته المفوضية مطلع 2022 ونشرته في حزيران بشأن نوايا وتصورات اللاجئين السوريين بشأن العودة، فإن 36% من اللاجئين السوريين في الأردن يرغبون في العودة في غضون 5 سنوات.