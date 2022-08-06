أوكرانيا تتهم روسيا بشن ضربات قرب مفاعل نووي

06-08-2022

أوكرانيا تتهم روسيا بشن ضربات قرب مفاعل نووي

اتهمت أوكرانيا الجمعة، الروس بشن ضربات قرب مفاعل نووي في محطة زابوريجيا (جنوب) الخاضعة للجيش الروسي منذ بداية الحرب.

وأعلنت شركة إنرغوأتوم الحكومية الأوكرانية التي تدير محطات الطاقة النووية في البلاد على تلغرام أنه ”تم الإبلاغ عن 3 ضربات، مساء أمس الجمعة، قرب أحد المفاعلات النووية“.

وأفاد المصدر نفسه، بأن ”هناك مخاطر بشأن تسرب هيدروجين وانتشار مواد مشعة، وخطر الحريق مرتفع“، دون أن يتحدث عن سقوط قتلى.

والثلاثاء، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوضع ”مضطرب“ في محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية، منذ بداية آذار/مارس.

وأوضح رافايل غروسي خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يعقد مؤتمر للدول الـ191 الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ”الوضع مضطرب فعلًا“.

وأضاف: ”كل مبادئ السلامة انتُهكت بشكل أو بآخر، ولا يمكننا السماح باستمرار ذلك“.

وكان غروسي قال خلال افتتاح الاجتماع، الإثنين الماضي، إن الوضع يصبح ”أكثر خطورة يومًا بعد يوم“.

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