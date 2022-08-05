الكرملين: لدى أنقرة مخاوف مشروعة لكن لا يمكن السماح بزعزعة استقرار وتهديد سلامة سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تتفهم قلق الشركاء الأتراك حول سوريا، لكن من المهم منع زعزعة استقرار الوضع.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا قلقة بشأن نوايا تركيا القيام بعملية عسكرية في سوريا، وما إذا كان الرئيس الروسي سيتحدث عن هذه المسألة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع اليوم: “ستتم مناقشة موضوع سوريا اليوم، فلنفترض أن تركيا لديها قلق مشروع لأسباب أمنية، ونحن بالطبع نأخذها في الاعتبار، لكن من المهم جدا عدم السماح بأي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في سوريا، أو تعريض السلامة الإقليمية والسياسية للخطر”.

وأجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين محادثة هاتفية، يوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: “نوقشت قضايا الساعة في الوضع في سوريا مع أخذها بعين الاعتبار بشكل منتظم في مجلس الأمن الدولي، وأهمية مواصلة الجهود لتعزيز عملية التسوية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، مع الالتزام الصارم بمبدأ احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

يشار إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من جانب الأمم المتحدة.