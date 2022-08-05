05-08-2022
اغتيال مسؤول بعثي في ريف درعا
استشهد أمين الفرقة الحزبية في مدينة الحراك بريف درعا الشمالي الشرقي برصاص مسلحين مجهولين في المدينة.
وأطلق مسلحون مجهولون الرصاص على سلامة القداح أمين الفرقة الحزبية في مدينة الحراك أثناء وجوده بجوار منزله ما أدى إلى استشهاده على الفور.
وكان عدد من المسؤولين المحليين، والقياديين في “البعث” استشهدوا برصاص مسحلين في المحافظة التي تعيش وضعا أمنيا غير مستقر.
وكانت مدينة الحراك شهدت في يوليو 2020 اغتيال مدير ناحيتها الرائد غيدق إسكندر برصاص مسلحين مجهولين.
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