ثقوب في طائرة بيلوسي.. هل تعرضت لهجوم صيني ؟

وثّقت مجموعة من الصور وجود ثقوب مريبة في طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أثناء هبوطها في مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية.

وأثارت تلك الصور تساؤلات ما إذا كانت الطائرة قد استهدفت أثناء وجودها في الجو، خاصة أن زيارة بيلوسي لتايوان أغضبت الصين وجعلتها تتوعد بالانتقام.

ونظراً لعدم تناول الموضوع في وسائل الإعلام الأجنبية، أثار الموضوع شكوكاً حول ماهيته، فالفيديوهات المتداولة تظهر بوضوح ثقبين في هيكل طائرة "بوينغ سي-40 كليبر".

لكن في مقابل ذلك، قالت مصادر إن الثقوب موجودة في كل طائرات "بوينغ سي-40 كليبر"، وهي طائرة نقل عسكرية، من صناعة شركة "بوينغ" الأمريكية.

يذكر أن زيارة بيلوسي لتايوان هي الأولى منذ 25 عاماً لرئيس مجلس نواب أمريكي، وتأتي في مرحلة متدنية من العلاقات الأمريكية الصينية.

وأدت الزيارة إلى تهديد الصين بأن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي، حيث أطلقت مناورات عسكرية في المياه المحيطة بتايوان التي تعتبرها إقليما منشقاً.

كما استدعت الحكومة الصينية، السفير الأمريكي،، للتعبير عن احتجاجات حازمة على الزيارة.