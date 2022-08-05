الولايات المتحدة تعلن جدري القرود حالة طوارئ وطنية

أعلنت الولايات المتحدة الخميس جدري القردة حالة طوارئ وطنية عامة، في خطوة تأتي بعد تسجيل البلاد أكثر من 6600 حالة إصابة بالمرض.

ويتيح اعلان الدولة الأمريكية جدري القرود كـ "حالة طوارئ عامة"، الإفراج عن أموال، إضافة إلى جمع بيانات ونشر موظفين لمكافحة المرض.

وحثّ وزير الصحة والخدمات الإنسانية خافيير بيسيرا "كل أمريكي على التعاطي مع جدري القرود بجدية، وتحمل المسؤولية للمساعدة في مواجهة هذا الفـ.يروس".



وقال بيسيرا "نحن على استعداد لنقل استجابتنا إلى المستوى التالي في التصدي لهذا الفيروس".

وأضاف أن الولايات المتحدة رصدت حتى الآن 6.6 ألف إصابة .

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لإعلان تفشي جدري القردة حالة طوارئ وطنية أمس.

وسبق لسلطات ولايات نيويورك وكاليفورنيا وإيلينوي الأمريكية أن أعلنت جدري القردة حالة طوارئ صحية، كما صدر إعلان مماثل عن منظمة الصحة العالمية في 23 تموز الماضي.