150 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن

كشف المدير العام للمنطقة الحرة الأردنية- السورية المشتركة "عرفان الخصاونة"، عن حجم البضائع التي تدخل عبر معبر نصيب الحدودي مع سوريا ذهابا وإياباً، متحدثاً بالأرقام عن دخول نحو أربعة آلاف شاحنة، أخرجت من كلا البوابتين 85 ألف طن بضائع، تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دولار.

وأكد الخصاونة إدخال 60 ألف طن من البضائع عبر البوابة الأردنية إلى المنطقة الحرة، تصل قيمتها إلى 180 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022، ولفت إلى أن حجم البضائع الداخلة من البوابة السورية خلال الفترة ذاتها بلغ 40 ألف طن تقدر قيمتها بنحو 12 ألف دولار.

وأوضح أن البضائع التي دخلت عبر البوابة الأردنية تنوعت بين ألواح الطاقة الشمسية وقطع غيار السيارات والأغذية وغيرها، في حين تنوعت البضائع الداخلة من البوابة السورية بين الحجر الصناعي والرخام والأثاث والأعلاف وغيرها.

وأشار إلى أن شركات التخليص العاملة داخل المنطقة، تبلغ 15 شركة أردنية وخمس شركات سورية، لافتاً إلى أن عدد مرتادي المنطقة يومياً في القطاعات الخدمية والتجارية والاستثمارية يصل إلى 400 شخص، وفق قناة "المملكة" الأردنية.

وسبق أن كشف مسؤول أردني، عن تجاوز نسبة العمل ونقل البضائع إلى سوريا عن طريق ميناء العقبة خلال العام الماضي 900 بالمئة مقارنة مع سنوات سابقة، متحدثاً عن نسبة زيادة كبيرة في نقل البضائع غبر الميناء وفق مواقع اقتصادية.

يشار إلى أن سوريا والأردن أعادا العام الماضي افتتاح المنطقة الحرة المشتركة بينهما، عند معبر نصيب - جابر، بعد إغلاق دام أكثر من 6 سنوات بسبب الحرب السورية.

