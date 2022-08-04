استيراد القمح استنزاف للاقتصاد السوري.. وأكثر من مليونين طن للخبز فقط

أكد وزير الزراعة حسان قطنا على ضرورة تعديل الأصناف الزراعية والبرنامج المقرر لإدارة محصول القمح من أجل تحقيق الأمن الغذائي الوطني من هذا المحصول، قائلاً: «كل الظروف الاستثنائية حدثت هذا العام في موسم زراعي واحد».

وجاء ذلك، خلال الجلسة الحوارية التي أقامتها الوزارة لمناقشة واقع زراعة وإنتاج محصول القمح للموسم الزراعي 2021-2022 وأثر التغيرات المناخية فيه والاستراتيجيات المقترحة لتطويره.

من جهته، أشار مدير عام المؤسسة السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين إلى أن احتياجات سوريا من القمح تتراوح ما بين 2.2- 2.5 مليون طن من أجل مادة الخبز فقط.

ولفت عبد اللطيف إلى أن الإنتاج تراجع في الآونة الأخيرة، ما فتح الباب لاستيراد كميات كبيرة من القمح، وهي تستنزف الاقتصاد السوري.

بدوره، رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح الإبراهيم اعتبر أن من أولويات عمل الحكومة تامين الدعم للفلاح وتشجيع الزراعة، قائلاً إن «سعر القمح لهذه العام مجز جداً للفلاح والعام القادم سيكون سعر محصول الشوندر السكري مجزياً أيضاً».