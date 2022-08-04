كيلو الفروج الحي يناهز عشرة آلاف ليرة وهبرة الخروف بخمسين ألفاً

يبدو السؤال عن واقع المستهلك والكيفية التي يدبر بها شؤونه المعيشية في كثير من الأحيان في غير محله خصوصاً مع تفاوت الأسعار واختلافها ليس بين سوق وآخر بل داخل السوق ذاته ليصبح البحث عن الجودة مرهوناً بمقدار ما يدفعه من نقود.

ويعتبر واقع أسعار اللحوم في سوق باب سريجة واقعاً كاشفاً لحال المستهلك ومعرياً لكل الجهات المكلفة بحمايته ابتداء من الغش وصولاً للنوعية مروراً بالسعر الذي يناسب إمكاناته فأسعار اللحمة المسوفة في السوق اختلفت بين محل وآخر فبلغ سعرها وفقاً لنشرة أسعار حماية المستهلك الصادرة بداية الشهر الماضي 26 ألف ليرة للغنم مع 50 بالمئة دهن و19 ألف ليرة للحم العجل و16500 ليرة للحم البقر، في حين بلغ سعر الكيلوغرام منها في صالة السورية للتجارة في السوق ذاته 15 ألف ليرة للحم العجل و21 ألف ليرة للحم الغنم.

وبلغ سعر اللحمة الناعمة والخشنة من لحوم العجل في الصالة 25 ألف ليرة واختلفت أسعارها عند اللحامين داخل السوق فبعضهم يعرض الكيلوغرام منها بثمانية آلاف ليرة وآخر بـ12 ألفاً وثالث بسعر 15 ألفاً.

وكذلك اختلاف أسعار اللحوم الناعمة أيضاً على باقي أنواع اللحوم ففي حين سعرت حماية المستهلك الكيلوغرام من هبرة الغنم بسعر 32500 ليرة مع 25 بالمئة دهن نجده في السوق عند 42 ألف ليرة في حين وصل الكيلوغرام من الهبرة الخالية من الدهن عند 50 ألفاً ووصل سعرها للحم العجل عند 40 ألفاً، بينما سعرها 29500 ليرة وفقاً لتسعيرة التموين وبلغ سعر هبرة البقر الرسمي 24 ألفاً والشرحات والموزات 26 ألفاً.

ووفقاً لجولة في سوق باب سريجة فقد بلغ سعر كيلوغرام سودة الغنم 25 ألفاً والدرن 12 ألفاً واللسانات 13 ألفاً والقلوب والكلاوي والطحال بسعر 12 ألفاً للكيلوغرام وسعر النخاع الواحد 3 آلاف ليرة ورأس الغنم بسعر 15 ألف ليرة وبيض الغنم بسعر 25 ألفاً للكيلوغرام.

وبلغ سعر كيلوغرام النقانق في صالة السورية للتجارة 20 ألفاً ومثلها الهمبرغر بينما بيع كيلوغرام شرحات الدجاج بسعر 17 ألفاً والوردة أو الدبوس بحوالي 7500 ليرة والفروج المذبوح والمنظف بسعر 9 آلاف ليرة وكذلك الكيلوغرام من كستا الفروج.

وبلغ سعر كيلوغرام الفروج الحي في ريف دمشق 9500 ليرة متجاوزاً تسعيرة التموين البالغة 7200 ليرة بمبلغ 2300 ليرة.

وأوضح بائعون أنه لا يمكن البيع بأقل من هذه التسعيرة ملقين باللائمة على تجار الجملة والمسالخ التي تزودهم بالمادة فهم من يحددون السعر.

وكانت تسعيرة تموين العاصمة قد حددت أسعارها بناء على أن سعر كيلوغرام لحم العجل الحي 12 ألف ليرة وسعر الكيلوغرام من لحم الخروف الحي عند 14 ألف ليرة وأن سعر الكيلوغرام منه كاملاً بعد الذبح بعظمه مع لية 26 ألف ليرة.

ووفقا لأرقام المسلخ الفني في سوق الهال فإن إجمالي ما تم ذبحه من أغنام خلال شهر حزيران بلغ 17339 رأساً أي إن عدد الذبائح اليومي لم يتجاوز 666 رأساً، وفي شهر أيار بلغ 16952 رأساً من العواس و1362 عجلاً وفي شهر نيسان 28257 خروفاً و2825 عجلاً، أما في آذار فكان عدد الذبائح 22648 من العواس و2180 عجلاً وفي شباط بلغ عدد الذبائح من الخراف19033 و1771 عجلاً وفي كانون الثاني بلغ 21091 من العواس و2116 عجلاً.

وكان إجمالي ما تم ذبحه في العام الماضي 243307 رأساً من الأغنام و20626 من العجول وفي عام 2020 وصل عدد الذبائح من الخراف 140880 ألفاً و55538 من العجول، على حين لم يتجاوز عدد الذبائح من الخراف في النصف الأول من هذا العام 125320 خروفاً و11626 عجلاً.

الوطن

