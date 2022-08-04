وزارة النقل:السفينة السورية  لاوديسيا  تصل مرفأ طرطوس 

عادت السفينة السورية لاوديسيا إلى عملها المعتاد ووصلت إلى مرفأ طرطوس لتبدأ بتفريغ حمولتها وفق ماهو مقرر .

وعلى مدى الأيام الماضية تابعت وزارة النقل والمؤسسة السورية للنقل البحري ( الجهة الحكومية المالكة للسفينة) بتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين في سورية ، ووزارة النقل والأشغال اللبنانية والمعنيين في مرفأ طرابلس قضية السفينة التي كانت تنفذ رحلة مقررة لها ومن ضمنها إيصال توريدات غذائية ( الطحين) إلى إحدى الشركات التجارية في لبنان الشقيق ، ولتتابع بعد ذلك إفراغ حمولتها في مرفأ طرطوس بشكلٍ روتيني ومعتاد .

إن صدور قرار القاضي اللبناني المختص بعد تدقيقه الأوراق والثبوتيات المتعلقة بالسفينة وكل الإجراءات اللازمة بذلك دون التوصل لأي من ادعاءات السفير الاوكراني يؤكد بطلان كل ماتم حبكه وتلفيقه والمبني على التسييس والولاء للإدارة الاميركيـة وحلفائها في حربها على بلدنا وفرضها الإجراءات القسرية الظالمة أحادية الجانب على شعبنا واحتياجاته والتي وصلت لمنع وتأخير وصول المواد الغذائية لمرافئنا السورية.

- تشكر وزارة النقل كافة الجهود التي ساهمت في إظهار الحق وتبيانه ، وتكللت بعودة السفينة وهي تؤكد استمرار عمل السفينة وكافة سفننا الأخرى في تأمين احتياجات شعبنا والإبحار وفق الخطط الموضوعة لها