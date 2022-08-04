أوكرانيا تقطع أهم طريق تجاري على أوروبا

أفاد موقع إخباري عن غرق سفينة (رافعة عائمة) أوكرانية في مياه نهر الدانوب في 2 أغسطس/آب.

وكان انفجار لغم هو سبب الحادث. وأصيبت السفينة حينما حاولت انتشال سفينة أوكرانية أخرى تحمل اسم “أورليك” غرقت في نفس المكان في 31 يوليو/تموز بسبب انفجار لغم.

واللغمان اللذان دمر انفجارهما السفينتين الأوكرانيتين هما من الألغام التي ألقتها القوات الأوكرانية في الأحواض المائية حينما بدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا لإنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية على الناس في جنوب شرق أوكرانيا. وقد وصلت بعضها إلى الأراضي الأوروبية. وكانت النتيجة أن الاتحاد الأوروبي وكذلك أوكرانيا ذاتها لا يستطيعان استغلال مصب أهم نهر أوروبي.



وقال الموقع، في إشارة إلى الاستعدادات لإطلاق عملية شحن الحبوب الغذائية بالسفن عبر موانئ أوكرانية على البحر الأسود، إن الأغلب ظنا أنها ستتأخر، إذ لا يعرف أحد أين قد تتواجد الألغام الأوكرانية.