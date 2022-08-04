برنامج لدعم تصدير البندورة والخيار

وافقت الحكومة على استجرار أكبر كمية ممكنة من محصولي البندورة والخيار في محافظات الإنتاج وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة للتصنيع وآلية التوريد المعمول بها.



وذلك من خلال الشراء المباشر من الفلاحين وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة.

كما تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإطلاق برنامج دعم شحن تصدير مادتي (البندورة والخيار) من بداية الشهر الحالي ولغاية تشرين الأول المقبل، بنسبة دعم 20% من أجور الشحن إلى كافة الدول، وفق آلية واضحة ومحددة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبيّن وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل خلال تصريح صحفي أن الهدف من هذه الإجراءات شراء أكبر كمية من المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع من حجم الكميات المعروضة في السوق المحلية، إضافة إلى تحقيق توازن سعري مقبول للفلاحين والمستهلكين واستيعاب الكميات الفائضة من هذه المنتجات.

واعتبر الخليل أن هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل عملية تصريف محصولي البندورة والخيار وخاصة في ذروة الإنتاج، كما ستسهم في تعزيز القدرة التصديرية من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة على عملية تصدير المنتجات الزراعية للموسم الحالي.