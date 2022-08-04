طالبة تحصل على الدرجة التامة بـ الصف التاسع بعد اعتراضها على درجات نجاحها

حصلت الطالبة روان فواز محمد على العلامة التامة في شهادة التعليم الأساسي بعد اعتراضها على نتيجة مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

والطالبة روان من طالبات ثانوية العروبة للمتفوقين بمدينة القامشلي، وقد حصلت على الدرجة التامة ٣١٠٠ في شهادة التعليم الأساسي، بعد دراسة اعتراضها في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وبذلك يصبح عدد الطلاب الحاصلين على المجموع التام ستة طلاب وطالبات على مستوى محافظة الحسكة، وهم: ندى معتز ملا حمزة، وسولين عبد السلام علو، ورفعة سالم فارس، وجوانا نهاد علي، إضافة إلى الطالبة روان فواز محمد وجميعهم من ثانوية العروبة للمتفوقين بمدينة القامشلي، والطالب محمد أورخان سامي دباغ من ثانوية الشهيد حنا عطالله للمتفوقين بمدينة الحسكة.



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