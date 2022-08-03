وفاة طفلة غرقاً في بركة معدة لسقاية الأغنام في سلمية.

أخبر مركز شرطة سلمية الخارجي بغرق طفلة في بركة مياه معدة لسقاية الأغنام في قرية تلعدا بريف منطقة سلمية ونقل الطفلة إلى أحد مشافي منطقة سلمية.

على الفور توجهت دورية من المركز المذكور إلى المشفى وتبين أن الطفلة تدعى(نرجس العلوش) عمرها سنة وشهرين وقد ادخلت المشفى مفارقةً الحياة نتيجة الغرق ، وبسؤال مسعف الطفلة المدعو(ميسر الشحود) أكد أنه أثناء تواجده في منزله المجاور لمنزل ذوي الطفلة سمع صراخ والدة الطفلة وطلبها النجدة لإسعاف ابنتها وأخبرتهم بأنها وجدتها في بركة الماء دون حراك .

وبالتوجه لمنزل ذوي الطفلة وبالتحقيق مع والدتها المدعوة(ياسمين) أفادت أنها كانت مع طفلتها في المنزل وقد تركتها ضمن إحدى الغرف لقضاء بعض الأعمال المنزلية وعند عودتها إلى الغرفة لم تجدها ولم تنتبه لخروج الطفلة من المنزل وعند بحثها عنها وجدتها قد غرقت في بركة المياه المعدة لسقاية الأغنام فقامت بالصراخ لجارهم وطلبت منه اسعافها.

وبإجراء الكشف الطبي على جثة الطفلة تبين أن سبب الوفاة هو القصور التنفسي الناتج عن الغرق.

ومازالت التحقيقات مستمرة .

وزارة الداخلية