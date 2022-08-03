ماهو دور الآباء في تدعيم ثقة المراهقين بأنفسهم؟

غالباً ما يدرك الآباء ان التغييرات الجسدية والنفسية والعاطفية والهرمونية التي تنتاب الابن المراهق لها تأثيرها على ثقته بنفسه، والتي تعتبر ميزة أساسية تساعد المراهقين على تحقيق النجاح في دراستهم وتكوين صداقاتهم، والحصول على حياة اجتماعية نابضة بالحياة، والأهم من ذلك أن الآباء يلعبون دوراً رئيسياً ويشاركون في بناء هذه الثقة لدى أبنائهم المراهقين. عن معنى الثقة بالنفس وأهميتها ودور الآباء في تدعيمها..كان اللقاء والدكتورة فاطمة الشناوي، أستاذة طب النفس والمستشارة الزوجية؛ للشرح والتفصيل.

معلومات عن فترة المراهقة

تأتي المراهقة بالعديد من التغييرات الجسدية والفسيولوجية والعاطفية والاجتماعية للمراهقين، وقد تكون هذه التغييرات مربكة أحياناً للمراهق وللآباء معاً.

ويعد تطوير الثقة بالنفس في هذه الفترة، أمراً ضرورياً لمساعدة المراهق على تحقيق أهدافه، وبناء علاقات أفضل، وحتى يصبح مرناً لمواجهة التحديات.

لهذا يلعب الآباء دوراً مهماً في تحديد شخصيات المراهقين؛ من حيث أفعالهم وكلماتهم التي ترشدهم نحو الطريق الصحيح.

الثقة بالنفس وأهميتها للمراهق

تمنح المراهق القدرة على مواجهة الحياة وتحدياتها، وتساعده على معالجة خيبات الأمل والصعود والهبوط في الحياة بشكل أفضل.

الثقة بالنفس تجعل المراهقين سعداء نفسياً وأقوياء عقلياً، تساعدهم على الخروج إلى الحياة وتحقيق الأهداف، وبناء روابط وعلاقات أفضل مع كل المحيطين.

تساعدهم على اتخاذ قرارات آمنة ومدروسة، وتجنبهم الأشخاص والمواقف التي قد تضر بهم بأي شكل من الأشكال.

إلى جانب هذا، الثقة بالنفس تجعل المراهقين حازمين وإيجابيين ومتحمسين في كل ما يفعلون وينطقون به؛ علاقاتهم ودراساتهم وتعاملاتهم.

الآباء هم الدعم الأقوى والأهم

عندما يتعلق الأمر ببناء الثقة بالنفس لدى الأبناء المراهقين، بل إنه يقطع شوطاً طويلاً في تشكيل شخصيتهم.

حيث تؤثر أفعالك وكلماتك على ابنك المراهق ، فما تشعر به تجاههم والطريقة التي تجعلهم يشعرون بها تجاه أنفسهم، يؤثر بشكل مباشر على مستوى ثقتهم بأنفسهم.

كما أن الطريقة التي تعاملهم بها تضع معياراً حول الطريقة التي يجب أن يُعامل بها، أو يستقبلها ابنك المراهق من الآخرين.

9 خطوات لتدعيم الثقة بالنفس عند المراهقين

1-أظهر التقدير والاحترام

المراهقة تبدأ عندما يتحول الطفل إلى شخص بالغ، عملية حساسة لدرجة أن الوالدين فقط هم من يمتلكون الأدوات (مثل الصبر والشجاعة).

الابن المراهق لم يعد طفلاً وأصبح قريباً من البالغين، وعلى هذا فإنه يستحق التقدير والاحترام تماماً مثل أي شخص بالغ آخر.

عندما تخاطب ابنك المراهق، أظهر الاحترام دائماً، ولا تدع الازدراء يظهر في نبرة صوتك، وتعامل مع مشاكله ومخاوفه بأهمية، ولا تتجاهلها.

2-كن كريما في مديح ابنك المراهق

عندما تمدح ابنك المراهق لشيء جيد فعله، فأنت تعزز ثقته بقدر كبير، ما يشجعه على القيام بعمل أفضل في المرة القادمة.

أعلن عن فخرك بصوت عال لابنك، واجعله يعرف مدى شعورك بالفخر والرضا لكونه مراهقاً سوياً نشطاً .

3-تجنب النقد ولا تضر ابنك المراهق

لا تكثر من نقد ابنك أو ابنتك المراهقة..فتضرهما

حاول بقدر ما تستطيع، فالانتقاد يقلل من ثقة ابنك المراهق بنفسه، إذا كنت لا توافق أو تكره شيئًا يتعلق به، فخذ وقتاً للجلوس معه والتحدث.

المراهقون ينظرون إلى النقد على أنه سخرية منهم أو عار يلصق بهم، لكن في بعض الأحيان، عندما يكون النقد أمراً لا مفر منه، احترس من نبرة صوتك.

4-شجع الأنشطة اللاصفية

بمعنى اترك ابنك المراهق يتابع هواياته بعيداً عن واجبات الصف الدراسي، شجعه على المشاركة في المزيد من الأنشطة، دعه يتفوق في أي شيء يحبه.

حيث تثبت الأنشطة اللامنهجية ..اللاصفية أنها فرص رائعة للتعرف على النجاح والفشل والتحديات، ما تضيف الكثير إلى ثقة ابنك المراهق.

هذه الأنشطة الخارجية تبني روح الفريق لدى ابنك المراهق، وتساعده على تعلم كيفية العمل معاً لتحقيق هدف مشترك.

5-دعم الصداقات المتفائلة

دعم صداقات ابنتك- ابنك- المتفائلة

أنت لا يمكنك التحكم في اختيار نوع الأصدقاء الذين سيختارهم الابن المراهق، ولكنك تملك أن تعلمه الاحترام والقبول للآخرين.

التفاهم والاحترام المتبادلان في أي علاقة مهمان، لهذا احرص على تعليم ابنك المراهق أن الصداقة الآمنة السوية هي ما يهم بين الأصدقاء.

المعروف تربوياً أن نوع الأصدقاء الذين يصادقهم ابنك المراهق يؤثر على ثقته بنفسه، وواجب عليك ان تعلمه طرقاً للتمييز بين الأصدقاء الجيدين وغيرهم.

6- امنعهم عن تقليد الأصحاب

يقع معظم المراهقين تحت ضغط الأقران- هيئتهم، مظهرهم،ملابسهم، سلوكياتهم- وتبدو لهم ذات أهمية كبيرة، وعدم القدرة على القيام بذلك يؤثر على ثقتهم بأنفسهم بشكل كبير.

من المهم أن تجلس وتشرح لابنك المراهق أن المظهر غير مهم..وأن المهم هو الأخلاق الحميدة والنظافة والعقل والجسم السليم.

7-التركيز على نقاط القوة

أخبر ابنتك المراهقة أن التنافس الوحيد هو: مع نفسها

أخبر ابنك المراهق- ابنتك- أنه يجب أن يركز أكثر على نقاط القوة التي تحملها شخصيته، ودورك ألا تقارن أبداً ابنك المراهق بأقرانه وأصدقائه وإخوته وأبناء عمومته.

يجب أن يدرك ابنك المراهق اختلاف نقاط القوة لدى الأشخاص ، وأن يفهم أن منافسته الوحيدة هي مع نفسه، والعمل الأفضل هو التركيز على نقاط القوة.

8-علمهم أن يكونوا أقوى..بالتسامح

علم ابنك المراهق أن يبني مستوى من التسامح تجاه المضايقة والمشاحنة؛ حتى لا تؤثر على ثقة المراهق بنفسه.

من القواعد الجيدة في الحياة أن تبتسم وتتحمل، يجب أن يتعلم ابنك المراهق تحمل المشاعر السلبية إلى حد ما، دون أن يفقد هدوءه.

أن يعلم أن المضايقة لا يمكن أن تؤذي، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تؤثر على ثقته بنفسه.

إذا كان ابنك المراهق يعاني من نقص حاد في الثقة، لدرجة أنه بدأ يؤثر على حياته الأكاديمية أو الاجتماعية، فقد تحتاج إلى مساعدة من مصادر خارجية.

9-ابنك المراهق يحتاج لدعمك

قومي بتدعيم ابنك المراهق في كل الأوقات

هل تدرك أن الإيماءات الصغيرة والأشياء الصغيرة التي تقولها وتفعلها في حياتك العادية تعزز الثقة بالنفس لدى ابنك المراهق، تجعله يشعر أن وجودك من أجله.

يمكن أن يكون دعمك بمثابة محفز لابنك المراهق، وفي اللحظة التي يعرف فيها ابنك أن لديه شخصاً يعتمد عليه، يمكنه مواجهة حياته بمزيد من الثقة والقوة

سيدتي