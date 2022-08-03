حالة الطقس 3/8/2022

أفادت الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة في سوريا ستميل للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي المترافق بامتداد لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الأرصاد الجوية عبر صفحتها في موقع “فيسبوك”، أن الطقس يكون اليوم صيفياً حاراً نسبياً وصحوا بشكل عام مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية على المناطق الغربية وحاراً جداً في المناطق الشرقية والبادية مع أجواء سديمية مغبرة وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً بعد الظهر والمساء والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحول طقس غداً الخميس والجمعة، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستوالي ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية ويكون الطقس صيفياً حاراً جداً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والبادية.

بدورها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، توقعت أن تشهد سوريا موجة حارة جديدة تضرب الداخل السوري وخصوصاً مناطق الجنوب والشرق، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس ولغاية السبت.

أيضاً، المتنبئ الجوي محمد طول أفاد أمس الثلاثاء، بأن سوريا على موعد مع موجة حارة أي “كتلة هوائية حارة شبه مدارية”، تبدأ اليوم الأربعاء بارتفاع بسيط بما يقارب الدرجة، ومن ثم توالي ارتفاعها أكثر.

وأوضح طول أن ذروة الموجة الحارة تكون يومي الجمعة والسبت، مبيناً أن الحرارة تسجل اليوم 39، وغداً الخميس تسجل 41، بينما تسجل الجمعة والسبت 43 درجة.

وبالنسبة للمناطق الساحلية، ذكر طول أن الرطوبة على الساحل تسجل 85% ما يعطي شعور زائد بالحرارة.

ولفت المتنبئ الجوي إلى أن الحرارة من بعد يوم السبت تعاود انخفاضها التدريجي لتعود لمعدلاتها الطبيعية.

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