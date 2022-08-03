الوضع في محطة زابوريجيا النووية "مضطرب"

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تواصل مساعيها لإرسال بعثة إلى المكان، الثلاثاء إن الوضع ”مضطرب“ في محطة زابوريجيا للطاقة النووية (جنوب أوكرانيا) الخاضعة للسيطرة الروسية منذ بداية آذار/مارس.

وأوضح رافايل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث يعقد مؤتمر للدول ال191 الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ”الوضع مضطرب فعلا“.

وأضاف ”كل مبادئ السلامة انتهكت بشكل أو بآخر ولا يمكننا السماح باستمرار ذلك“. وكان غروسي قال خلال افتتاح الاجتماع الاثنين إن الوضع يصبح ”أكثر خطورة يوما بعد يوم“.

وانطلاقا من ذلك، يعمل غروسي جاهدا منذ أسابيع لإرسال مهمة لتفقد المصنع. وما زالت أوكرانيا ترفض هذه المهمة إذ تعتبر أن من شأنها إضفاء الشرعية على الاحتلال الروسي للموقع في نظر المجتمع الدولي، كما أوضح مشغّل المنشأة Energoatom قبل أسابيع قليلة.

وأشار غروسي الثلاثاء إلى أن ”الذهاب إلى هناك أمر معقد جدا لأنه يتطلب موافقة عدد من الجهات الفاعلة وتعاونها“، خصوصا أوكرانيا وروسيا، ودعم الأمم المتحدة كونها منطقة حرب.

وأكد ”أحاول إعداد مهمة لإرسالها إلى هناك في أسرع وقت ممكن“.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتّهم الاثنين روسيا باستخدام هذا المصنع، وهو الأكبر في أوروبا، ”قاعدة عسكرية لضرب الأوكرانيين مدركة أنهم لا يستطيعون الرد لأنهم سيخاطرون بضرب مفاعل نووي أو نفايات عالية الإشعاع“.



المصدر: أ ف ب