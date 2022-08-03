لافروف: واشنطن لم تعرض استئناف محادثات نيو ستارت

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تعرض على روسيا استئناف المحادثات بشأن معاهدة ”نيو ستارت“ لخفض الأسلحة النووية.

وكان الكرملين أبلغ الولايات المتحدة، الثلاثاء، بأن الوقت ينفد أمام إجراء مفاوضات لاستبدال معاهدة (نيو ستارت) للحد من انتشار الأسلحة النووية، وانه إذا انتهت صلاحيتها في 2026 دون استبدالها فسيؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين: ”تحدثت موسكو مرارا عن الحاجة لبدء مثل تلك المفاوضات في أسرع وقت ممكن لأن الوقت المتبقي محدود للغاية“. وتابع: ”إذا لم تعد المعاهدة موجودة دون وجود بديل قوي، فسيكون للأمر أكبر أثر سلبي على الأمن والاستقرار على مستوى العالم“.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين، إن إدارته مستعدة للتفاوض ”على وجه السرعة على إطار عمل جديد يحل محل نيو ستارت، لكن موسكو عليها أن تثبت أنها مستعدة لاستئناف العمل مع واشنطن للحد من انتشار الأسلحة النووية“، وفق ”رويترز“.

وتلزم معاهدة ”نيو ستارت“ المبرمة في عام 2011، الولايات المتحدة وروسيا، بالحد من نشر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من غواصات، وقاذفات القنابل الثقيلة المزودة بأسلحة نووية.

كما تضع المعاهدة قيودا على الرؤوس النووية المثبتة على الصواريخ المنشورة وقاذفات القنابل وراجمات تلك الصواريخ.

ووصل الجانبان إلى القيود الرئيسية للمعاهدة بحلول الخامس من فبراير/ شباط 2018 وتم تمديد المعاهدة حتى الرابع من فبراير شباط 2026.

المصدر: رويترز