إيكونوميست تكشف أسراراً من حياة محمد بن سلمان

نشرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية تقريراً، بعنوان “MBS: مستبد في الصحراء”، يتحدث مطولاً عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعن نشأته في المملكة.

وأرفق التقرير بصورة غلاف، تبين العقال العربي على أنه “قنبلة موقوتة”، في إشارة إلى الأمير السعودي.

ويقول نيكولاس بيلام معد التقرير إن الحياة في البيت كانت صعبة لمحمد بن سلمان، حيث كان يسخر منه أخوته غير الأشقاء، ويصفونه بـ “ابن البدوية”.

وظهر تمييزه في العائلة، عندما أرسل والده إخوته الكبار إلى جامعات في الغرب، بينما بقي “ولد البدوية” في الرياض للدراسة في جامعة الملك سعود.

التقرير أشار أيضاً إلى “شخصية ابن سلمان المضطربة”، ومنها أنه كان شغوف بلعبة “call of duty” ما انعكس في انفعالاته وتصرفاته.

ويروي بيلام أن ابن سلمان أُصيب بنوبة غضب، فحبس أحد وزراء حكومته “داخل مرحاض” لمدة 10 ساعات، ليظهر الوزير بعد الحادثة على التلفاز، يمدح حكمة ابن سلمان.

ونقل التقرير عن مصدر له صلات بالقصر الملكي، أن ابن سلمان يضرب زوجته “الأميرة سارة بنت مشور” ضرباً مبرحاً في أكثر من مناسبة، لدرجة أنها تضطر إلى طلب العلاج الطبي.

ولفت التقرير إلى أن بعض المراقبين يخشون من أن يصبح ابن سلمان أكثر عنفاً وخطورة، في حال بدأت احتياطيات النفط تتراجع، أو تتقلص ثروته.