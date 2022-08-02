العثور على جثة فتاة في الكسوة بريف دمشق والتعرف على هويتها بعد القبض على القاتل

ألقى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق القبض على مرتكب جريمة بحق فتاة في مدينة الكسوة بريف دمشق الجنوبي، وتمكن بدلالة المجرم من العثور على أوراقها الشخصية والتعرف على هويتها.

وفي تفاصيل الحادثة، قالت وزارة الداخلية إن أخبارا وردت إلى فرع الأمن الجنائي ريف دمشق بوجود رائحة كريهة تنبعث من إحدى الشقق السكنية في محلة الكسوة الشرقية بريف دمشق، فتوجهت على الفور دورية إلى المكان، وبالدخول إلى الشقة المذكورة عثر فيها على جثة لفتاة في العقد الثاني من العمر، وبالكشف على الجثة تبين أنها مفارقة الحياة منذ عدة أيام ضمن الشقة نتيجة ضربها بأداة صلبة على رأسها، ولا يوجد ما يشير إلى شخصيتها أو يدل على الفاعل.

ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بأحد الأشخاص الذين كانوا يترددون إلى الشقة ويدعى (علاء . ا) وتبين أنه متواري عن الأنظار،وبالبحث عنه تمكن فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق من إلقاء القبض عليه، وعثر بحوزته على جوال المغدورة، فتم إحضاره إلى مركز الفرع، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل الفتاة المذكورة بسبب مقاومتها له عند محاولته الاعتداء عليها، حيث أقدم على ضربها على رأسها بغاز سفري عدة ضربات حتى فارقت الحياة ثم قام برمي الأغراض الشخصية والأوراق العائدة لها ضمن إحدى الأراضي الزراعية، وبدلالته تم العثور على الأغراض والأوراق الشخصية للمغدورة ومعرفة هويتها.

ومازالت التحقيقات مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.



وزارة الداخلية