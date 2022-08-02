مقتل أيمن الظواهري بغارة جوية في كابول

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في ضربة أمريكية في أفغانستان يوم السبت.

وأضاف أنه لا أحد من عائلة الظواهري أصيب في الضربة ولا ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات حددت مكان الظواهري في وقت سابق هذا العام.

وتوجه بايدن في خطاب تلفزيوني إلى أقارب الضحايا بالقول ”آمل أن يسمح لهم هذا الإجراء الحاسم بطي الصفحة“ على هذه الهجمات التي خطط لها تنظيم القاعدة وزعيمه حينها أسامة بن لادن الذي خلفه الظواهري.

وقال مسؤول أمريكي كبير إنه تم تحديد موقع الظواهري في كابول، وتم توجيه الضربة التي لم تتسبب بمقتل مدنيين أو أي أحد من أفراد عائلته، مشيرا إلى أن قيادات طالبان كانت على علم بمكان تواجد زعيم تنظيم القاعدة.

وأضاف المسؤول أن العملية توجه ضربة قوية لتنظيم القاعدة، متوقعا مواصلة الحوار مع حركة طالبان وأن تفي الحركة باتفاق الدوحة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل الظواهري في غارة أمريكية، في ما وصفه البيت الأبيض الاثنين بأنه عملية ”ناجحة“ ضد ”هدف مهم“.

والظواهري طبيب مصري تحول إلى أحد أكبر المطلوبين في العالم بعد اعتباره من العقول المدبرة لهجمات أيلول/سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف شخص، وهو متوار منذ ذلك الحين.

وتسلم الظواهري زعامة تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن في باكستان عام 2011، وقد خصصت الولايات المتحدة جائزة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وكانت صحيفتا ”نيويورك تايمز“ و“واشنطن بوست“ وشبكة ”سي إن إن“ من بين وسائل الإعلام الأمريكية التي كشفت هوية هذا الهدف نقلا عن مصادر لم تسمها.

وهذه العملية الأولى العلنية للولايات المتحدة على هدف للقاعدة منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد نفت صباح السبت تقارير انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن غارة بطائرة مسيرة في كابول، وقالت لوكالة فرانس برس إن صاروخا أصاب ”منزلا خاليا“ في العاصمة ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي وقت مبكر الثلاثاء، غرد المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد عن ”هجوم جوي“ استهدف منزلا في حي شيربور في كابول.

وقال في تغريدته إنه ”لم يتم الكشف عن طبيعة الحادث في البداية. أجهزة الأمن والاستخبارات في الإمارة الإسلامية حققت في الحادث وتوصلت في تحقيقاتها الأولية إلى أن الهجوم نفذته طائرات مسيّرة أمريكية“.

وكان آخر ظهور لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في فيديو نشره التنظيم في سبتمبر 2021، بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر.

وهدف التنظيم من الفيلم إلى دحض شائعات في نوفمبر 2020، تحدثت عن وفاته بشكل طبيعي.

وفي الفيديو الذي وصلت مدته إلى ساعة، ظهر الظواهري وهو يتحدث عن عملية تبناها تنظيم القاعدة في شهر يناير الماضي، حيث استهدفت سيارة مفخخة قاعدة عسكرية روسية في منطقة تل السمن، بمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا.

وأشار الظواهري خلال الفيديو إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لكنه لم يشر إلى سيطرة حركة طالبان على كابول.

وفي نوفمبر 2020، انتشرت أنباء عن وفاة الظواهري بعد صراع مع المرض، حيث تحدثت تقارير عن إصابته بسرطان الكبد وتقارير أخرى تحدثت عن إصابته بـ“الربو“.

وكان أيمن الظواهري قد تولى قيادة تنظيم القاعدة في عام 2011 بعد مقتل أسامة بن لادن على يد قوات العمليات الخاصة الأمريكية في مخبئه في باكستان.