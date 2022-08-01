حالة الطقس 1/8/2022

01-08-2022

حالة الطقس 1/8/2022

يستمر الجو صيفياً حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، سديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو /2_5/ درجات مئوية، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على المناطق الغربية وخاصة الساحلية.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية بينما تبقى جنوبية غربية في المناطق الساحلية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبّات نشطة بعد الظهر والمساء تثير الغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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