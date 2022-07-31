هل سيجمد الإخونج صراعهم على السلطة في مصر ؟

د.سامح عسكر:

قال ابراهيم منير المراقب العام لجماعة اإخوان المسلمين أن الإخوان لن يخوضوا بأي صراع على السلطة في مصر!؟

هذا التصريح من الإخوان يلزمه الآتي:

١- فتوى دينية بحُرمة عمل الإخوان في السياسة، لأن الصراع على السلطة عمل سياسي وما دام المرشد الجديد يقول لن نسعى للسلطة يعني أن يحجموا عن العمل في السياسة نهائيا..

٢- حصر كافة نشاطات الجماعة في العمل الدعوى تحت مظلة وزارة الأوقاف..

٣- الدعوة لمراجعات فكرية لتحرير موقف الدين من الدولة، وحسم ملفات ﴿ الخلافة والشريعة والفرقة الناجية والولاء والبراء وجاهلية المجتمع ﴾ بعيون عقلية مستنيرة..

إذا لم يقم الإخوان بهذه الأمور الثلاثة فدعواهم بترك السلطة حاليا ﴿خديعة كبرى} يجب على الدول والحكومات الحذر منها..

أولا: لأن عدم صدور فتوى بحرمة العمل في السياسة يعني لا زال موقفهم الأصلي بخلط الدين بالدولة هو المسيطر، علما بأن هذا الموقف كان ولا يزال هو مصدر الإرهاب والتكفير والفتن الطائفية التي أشعلوها..

ثانيا: عدم حصر نشاط الجماعة في الدعوة تحت مظلة الأوقاف يعني أن خطاب الإخوان الديني سيظل بعيدا عن مراقبة الدولة، وتتكرر مأساة مصر في ال 80 عام الماضية التي شهدت كوارث مصدرها الجماعة الأم..

ثالثا: عدم المراجعات الفكرية يعني حضرتك بتستعمل التقية لأنك ضعيف حاليا، وتريد اعترافا بك من الدولة حتى تمتلك القوة مرة أخرى فيمكنك ابتزاز الدولة والمجتمع كيفما تحب...

مصر على أبواب عصر جديد بلا إخوان شريطة عدم التردد أو الخوف والرعونة، فأجيال المستقبل ستشكرنا على هذا الموقف إذا انهارت الجماعة تنظيميا وفكريا، وبرغم محاولات إعادة بناء التنظيم لكنها لن تنجح إذا حسمت الدولة المصرية موقفها من ملف الإخوان بالكامل واعتباره ماضي كالنازية والفاشية لا يجب أن يعود..