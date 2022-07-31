محاكمة كندي أنتج فيديوهات دعائية لداعش

قضت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة على مواطن كندي، أنتج وعلق صوتيا على مقاطع فيديو دعائية لتنظيم داعش.

وأدين محمد خليفة المولود في السعودية بالتآمر لتقديم دعم مادي للجماعة.

ونقلت بي بي سي عن وزارة العدل الأمريكية إن خليفة، البالغ من العمر39 عاما، كان "شخصية مهمة" داخل التنظيم وقتل جنديين سوريين أسيرين بنفسه.

وسافر خليفة، الذي نشأ في مدينة تورونتو بكندا، إلى سوريا في ربيع 2013، وانضم إلى التنظيم، وعمل في الوحدة الإعلامية لداعش حتى أواخر عام 2018.

يذكر أنه في عام 2014 ، أصدرت الوحدة مقاطع فيديو لقطع رؤوس الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وعاملي الإغاثة البريطانيين آلان هينينج وديفيد هاينز من قبل التنظيم.