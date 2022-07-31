انهيار مدرج نادي الاتحاد الليبي

أكدت مصادر طبية في العاصمة الليبية طرابلس، مساء السبت، وقوع إصابات بين مشجعي نادي الاتحاد الليبي بعد انهيار أحد المدرجات بالنادي.

يأتي ذلك بعد تجمهر مشجعو نادي الاتحاد للاحتفال بتتويج الفريق بلقب الدوري الليبي الممتاز لعام 2022.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس، الدكتور أسامة علي، وصول أول حالتين إصابة حتى هذه اللحظة لمستشفى طرابلس المركزي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الإسعاف والطوارئ أن سيارات الإسعاف هرولت لمكان الحادث لإسعاف بقية المصابين، مشيرا إلى أنه لم يتم تقييم الأضرار بشكل مفصل حتى الآن.