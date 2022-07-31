عمره 10 أعوام.. تعرف على أصغر ملياردير في العالم

سلطت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية الضوء على حياة ”مومفا جونيور“ الذي حصل على لقب أصغر ملياردير في العالم بفضل ثروته المذهلة.

يملك مومفا، البالغ من العمر 10 سنوات فقط، قصرا منذ أن كان عمره ست سنوات فقط، إضافة إلى ذلك، فهو يمتلك سيارة ”بنتلي“ فاخرة.

وأصبح مومفا من مشاهير الإنترنت في سن صغيرة، ولديه 8.847 متابع على إنستغرام الذي ينشر من خلاله العديد من الصور التي تكشف أسلوب حياته الفخم، كما يُشاهد بانتظام وهو يرتدي ملابس فخمة من ماركات عالمية مثل ”غوتشي“ و“فيرزاتشي“.

على الرغم من كونه في العاشرة من عمره، يصر والده إسماعيل مصطفى مومفا الذي يُلقب بـ“مومفا سينيور“ وهو أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي على أنه دفع ثمن القصر بنفسه، حيث قال: ”أصغر صاحب عقار يرتدي غوتشي ولا يزال يمتلك منزلاً، إنه يستحق بعض الأوسمة لأنه دفع مستحقاته بالكامل“.

ويُزعم أن ثروة الطفل تزيد عن 14.6 مليار دولار، ما يجعله أصغر عضو في نادي المليارديرات في العالم.

وبالنسبة لوالده ”مومفا سينيور“، يُشار إلى أنه جنى ثروته من تأسيس مكتب تغيير العملات في لاغوس قبل الانتقال إلى مجال الاستثمارات.

يملك مومفا الأب أكثر من مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبا ما ينشر صورا على إنستغرام لأسلوب حياته الفخم وصور لأطفاله وهم يقفون مع الأوراق النقدية ويذهبون في رحلات السفاري، كما يتباهى الأب دائما أمام متابعيه بالسيارات باهظة الثمن مثل لامبورغيني أفينتادور و بنتلي فلاينج سبير.

كانت وكالة مكافحة الفساد النيجيرية قد ألقت القبض على مومفا سينيور في يناير الماضي بتهمة غسل حوالي 10 مليون دولار، ثم أُفرج عنه بكفالة قدرها 425 ألف دولار.