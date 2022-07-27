جورج وسوف يخضع لعملية جراحية ويطمئن جمهوره

كشف الفنان السوري جورج وسوف عبر منشور كتبه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن حالته الصحية، ونفى الشائعات التي تفيد بتدهور صحته إثر دخوله المستشفى.

وكتب وسوف على صفحته الخاصة:”حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري، انا بخير والعملية نجحت الحمدالله إلى اللقاء في الأردن في 8 آب”.

وكانت قد انتشرت شائعات تفيد بتدهور الحالة الصحية لوسوف وخضوعه لعملية خطيرة في الحنجرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة وشكر محبو وسوف مطربهم على طمأنته لهم، وأعاد الإعلامي اللبناني نيشان نشر التغريدة وتمنى السلامة للوسوف.

ومن المقرر أن يلتقي الوسوف بجمهوره في يوم الاثنين الموافق لـ 8 آب في الأردن، خلال حفل غنائي.