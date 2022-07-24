إعلان خطير من منظمة الصحة العالمية حول جدري القردة

رفعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، مستوى التنبيه من جدري القردة إلى أعلى مستوى، معلنة المرض «حالة طوارئ صحية عالمية»، بناء على توصيات لجنة الطوارئ.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «نستطيع السيطرة على مرض جـدري القردة ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لدينا في الوقت الراهن».

يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 15300 إصابة بفيروس جدري القرود في 72 دولة، وفقاً لأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان فيروس جدري القردة بدأ بالانتشار بين مثلي الجنس، ما دفع بعض السلطات الأوروبية لاتخاذ إجراءات صارمة وغير مسبوقة بحقهم، مثلما حصل في إسبانيا من إغلاق نادي مخصص لهم.

وتبدأ أعراض الإصابة بالحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية قبل ظهور طفح جلدي يشبه جدري الماء على الوجه والجسم.

وبينما لا يوجد علاج معروف للفيروس، فإنه يتراجع عادة في غضون أسبوعين حتى الشهر الكامل.