الحرارة تواصل ارتفاعها مع أجواء معتدلة رطبة مساءً

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي/1_3/ درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق مع تيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وجاء في توقعات الأرصاد الجوية ليوم السبت، أن الجو سيكون صيفياً حاراً وصحواً بشكلٍ عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، سديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وخلال الليل يكون الجو معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية صباحاً.



وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية وتكون غربية الى شمالية غربية في باقي المناطق وبين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 50 كم/سا أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأرصاد الجوية

