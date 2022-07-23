آبل تطلق تحديثا جديدا لأنظمة تشغيل هواتفها

أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، حمل معه العديد من التصحيحات البرمجية، وحلولا لمشكلات أرّقت مستخدمي الهواتف.



وتبعا لآبل فإن iOS 15.6 صحح العديد من الثغرات البرمجية التي كان من الممكن استغلالها لاختراق بيانات الهواتف الذكية، كما حمل تعديلات على تطبيق ” TV” إذ بات بإمكان المستخدمين إعادة تحميل البرامج الرياضية عبر التطبيق، وإيقافها بشكل مؤقت أو إعادة مشاهدتها من جديد، كما عالج الإصدار بعض المشكلات في الذاكرة التي عانى منها بعض المستخدمين.

وعولجت مع الإصدار الجديد أيضا المشكلات التي عانى منها بعض مستخدمي آيفون، والتي كانت تظهر لهم أن وحدة التخزين في أجهزتهم ممتلئة رغم وجود مساحات تخزين فيها.

كما حلّ الإصدار الجديد مشكلات كانت تتسبب في بطء استجابة أجهزة “برايل” أو عدم تعاطيها مع المعلومات بشكل صحيح أثناء التعاطي مع معلومات البريد الإلكتروني.

وفي iOS 15.6 تم حلّ المشكلات مع متصفح Safari، والتي كانت تتسبب سابقا بعودة إظهار علامات التبويب لصفحات الويب المفتوحة سابقا.

ويبلغ حجم التحديث الجديد 540 ميغابايت، ويمكن تحميله عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات في هواتف آيفون، ومن ثم خيار “الضبط”، وبعدها خيار “General”، ومن ثم خيار “Software update”.

