يستعد واتساب للسماح لك بإخفاء حالتك أون لاين عن العالم بأسره: لن يعرف أحد ما إذا كنت متصل

23-07-2022

يستعد واتساب للسماح لك بإخفاء حالتك أون لاين عن العالم بأسره: لن يعرف أحد ما إذا كنت متصل

يستعد واتساب أخيرًا لوصول واحدة من أكثر الميزات المتوقعة من قبل العديد من مستخدمي تطبيق المراسلة : خيار إخفاء حالة “متصل”عن الأشخاص الآخرين ، لمنعهم من معرفة ما إذا كنت متصلاً بالتطبيق.

نظرًا لأنهم تقدموا من WABetaInfo ، فقد تم تضمين هذه الوظيفة الجديدة في الإصدار 2.22.16.12 من WhatsApp Beta لنظام أندرويد ، وعلى الرغم من أنها ليست متاحة للمستخدمين بعد ، فمن المحتمل أن تبدأ في الوصول خلال الأيام القليلة المقبلة.

حتى الآن ، من أجل منع الآخرين من معرفة ما إذا كنت “متصلًا” على واتساب ، كان عليك اللجوء إلى الحيل وتطبيقات الطرف الثالث التي يمكنك من خلالها إخفاء الحالة.

يبدو أن هذا سيتغير قريبًا ، على الأقل إذا أخذنا في الاعتبار ما تم رؤيته في الإصدار التجريبي الجديد من التطبيق.

كما يمكن رؤيته في لقطات الشاشة ، ستتضمن قائمة “وقت آخر مرة و متصل ” التي تم تجديدها قسمًا جديدًا ، مما سيسمح لك باختيار ما إذا كان بإمكان الأشخاص الآخرين رؤيتك عند الاتصال بواتساب أو لا . في الإصدار الذي شوهد في لقطات شاشة مسربة ، هناك خياران ، أحدهما يتيح عرض الحالة للجميع ، والآخر يستخدم آخر إعداد لوقت الاتصال.

بهذه الطريقة ، على سبيل المثال ، إذا قمت بتكوين التطبيق بحيث يمكن لجهات اتصال معينة فقط رؤية وقت اتصالك الأخير ، فستكون جهات الاتصال نفسها هي التي يمكنها معرفة ما إذا كنت متصلاً أون لاين بالتطبيق . بخلاف ذلك، فلن يتمكن أيضًا من معرفة ما إذا كنت متصلاً أون لاين بالتطبيق.

لا تزال الميزة قيد التطوير ، وهي غير متاحة للمستخدمين. ومع ذلك ، فهي موجودة بالفعل في أحدث إصدار تجريبي من واتساب ، لذا يمكنك التسجيل للتأكد من أنك من بين أول من يتلقون آخر الأخبار من التطبيق.

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