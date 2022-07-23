معكرونة على المريخ!.. جسم غريب يشغل العلماء ما حقيقته

رصد الروبوت الجوال “برسيفرنس” الخاص بمهمة “مارس 2020” والتابع لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”. جسم غريب على سطح المريخ شغل العلماء وأثار اهتمامهم.

وقد توقع البعض أن يكون الجسم الغريب قطعة من المعكرونة. أما التفسير المنطقي والواقعي أكثر فيتمثل في أن الجسم يُحتمل أن يكون بقايا من مكوّن استخدم في عملية إنزال المستكشف الآلي على سطح المريخ في فبراير 2021.



ومن جانبه قال ناطق باسم مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا: “كنا نناقش مسألة مصدر هذا الجسم. وبرزت تكهنات بأنه يشكل قطعة حبل تابعة لمظلة أو لنظام الهبوط الذي اعتُمد لإنزال المركبة ببطء”.

يشار إلى أن الجسم رُصد للمرة الأولى في 12 يوليو من خلال كاميرا تجنب المخاطر المثبتة على الجهة الأمامية اليسرى من المركبة. لكن عندما عادت الأخيرة إلى الموقع نفسه بعد 4 أيام كان الجسم قد اختفى.

ويُحتمل أن تكون الرياح قذفته بعيداً كقطعة من عازل حراري رصدتها المركبة الشهر الفائت. وقد تكون من مخلفات نظام الهبوط الذي يعمل بالطاقة الصاروخية.