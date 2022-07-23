الخطوات الصحيحة لحفظ البامية دون أن يتغير طعمها

تبحث معظم السيدات عن الطريقة المثالية لحفظ البامية. لتتمكن من تحضيرها في الشتاء. وتلجأ بعض السيدات إلى حفظ البامية عبر تجفيفها بينما البعض منهن يقمن بحفظها بالثلاجة أو غليها ومن ثم تفريزها. لذلك سنعرفك في هذا المقال على طريقة رائعة لحفظ البامية لتبقى طازجة.

غسل البامية جيداً و قص قرونها قليلاً وليس قصها نهائيا.



وضع البامية في ماء مغلي في مده تتراوح من 3 دقائق كحد أدنى إلى 5 دقائق كحد أقصى.

تبريد البامية بالماء بعد الخطوه السابقة، ثم يتم تصفيتها من الماء جيداً.

قومي بوضعها في أكياس أو علب ثم ضعيها بالفريزر.